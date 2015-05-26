ثورة Vernis À Levres لشفاهك من YSL Beauté

مثال جودة اللون وتألقه الدائم، والتوهج الباهر لمُلمع الشفاه؛ وأناقة أحمر الشفاه. تقدّم ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES، الذي يتميز بتركيبة ثورية أخف من سائل الحرير مع ثبات مذهل. شفاه تشع بلون غني يحافظ على تألقه بثبات.

الآن، يعلن عام 2015 عن استهلال الثورة الثالثة.YSL Beauté تقدّم ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES POP WATER، الذي يجسّد نهجاً جديداً لتزيين الشفاه، مع نظيره الداعم الذي يتميز بالثبات ذاته VERNIS À LÈVRES PLUMP-UP .

استسلمي لسحر ألوان متوهجة. اكتشفي لمسات منعشة من نوع جديد مع أحمر الشفاه المائي VERNIS À LÈVRES POP WATER. تركيبة مرطبة بشفافية الماء، تخلب الأبصار بألوانها الجميلة الساطعة.

التوهج الساطع

اغمري شفتيك بألوان شفافة شبيهة بتوهج الماء. يوفر VERNIS À LÈVRES POP WATER ألواناً كثيفة لكنها شفافة تجمع بصورة متوازنة بين الضياء وكثافة الماء.

مجموعة من 12 لوناً ساطعاً بشفافية، نضرة وسهلة الاستخدام. أحمر شفاه أكثر خفة رغم ثباته المديد.

روعة الماء

تتميز ألوان ولمعة VERNIS À LÈVRES POP WATER بثبات مديد، بينما يُعزز من جمالها خاصية ترطيب تدوم 10 ساعات. يحافظ توهج ألوانه المائي على روعة تألقها فوق الشفاه دونما جفاف أو ضعف. فيما تنعم الشفاه بالطراوة والراحة.

العبوة السوداء الأسطورية

تحفة تجميلية عفوية تمنح نتائج باهرة. ينساب لون VERNIS À LÈVRES POP WATER على الشفاه بسهولة بالغة بفضل أداة تطبيق عالية الأداء تتمتع بطرف مسطّح للغاية وحافة دقيقة لتأمين المقدار المناسب وسهولة التطبيق. كما يتميز بالعبوة السوداء الثمينة لمجموعة أحمر الشفاه VERNIS À LÈVRES، مع تغيير لون إطار شعار الماركة الشهير على العبوة الذهبية إلى اللون الفضي. حلية أساسية للشفاه سهلة التنقل لأي مكان.

وعد متجدد باللمعة والثبات.

يستهل VERNIS À LÈVRES POP WATER بداية عهد جديد في عالم أحمر الشفاه. شعلة متوهجة بألوان ساطعة. ترطيب مع شعور غامر بالانتعاش. تأثير مائي شفاف.