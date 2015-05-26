الشمس تغمر مكياجك هذا الصيف مع Clarins

استوحيت كلّ مستحضرات مختبرات كلارنس من عالمنا الطبيعي المبهر. فتحْتَ إشراف باحثي الماركة، تكشف نباتات الطبيعة عن خصائصها غير المألوفة، وتوحي ألوانها بإطلالات المكياج لتلبية كلّ رغبة.

تخبّئ الدرجات الفيروزية العميقة كنوزاً أعيدت صياغتها لهذا الصيف مع ألوان مثل الذهبي الوردي، البيج اللؤلؤي والأخضر الساطع تتخلّلها لمسات متقزّحة وتأثير مشرق. فمرأة كلارنس تنبثق من الماء كحوريّة ساحرة. وفي ظلّ الغموض الذي يكتنفها، شأنها شأن عالم قعر المحيطات، تثبت وجودها وتظهر بإطلالات جديدة... طبيعيّاً.

إصدار محدود

Ombre Iridescente

لموسم الصيف، تقدّم لك كلارنس تركيبة Ombre Matte بنسخة متقزّحة: قوام يتواءم مع البشرة مانحاً شعوراً حسّياً آسراً.

إطلالة فاتنة

طوّرت مختبرات كلارنس ثلاثة ظلال عيون بقوام "كريمي إلى بودري". لأنّها عبارة عن أمزجة متقزّحة من صبغات بتأثير soft focus لمنح لون نقي، ومسحوق الخيزران لنتيجة تدوم طويلاً. وبالتالي، تترك هذه التركيبة سهلة الوضع، لوناً متجانساً ومشرقاً بلمح البصر.

تحلّي بإطلالة جديدة.

يعزّز ظلّ العيون Ombre Iridescente جمال العيون مع لمسة لؤلؤية للنهار، وإطلالة متميّزة للغاية بلون مدوّ للمساء. ابتكري الإطلالة التي ترغبين فيها لتناسب جدولك.

تطبيق سهل للغاية!

من السهل جدّاً وضع ظلّ العيون Ombre Iridescente على الجفون بواسطة الأصابع. الأمر غاية في البساطة.

لمسة من الصيف

في علبتها الكبيرة، المزوّدة بمرآة ومزخرفة بطبعات بحريّة، تزاوج Summer Bronzing Compact بين 4 درجات ماتيّة، بدءاً من البيج وحتّى اللون الطيني. إنّها مثالية لإبراز جمال البشرة المسمّرة أو لمنح رونق برونزي ساحر.

الإشراق

مركّب Light-Optimizing+: صبغات بتأثير soft-focus تجتمع مع الحبيبات اللؤلؤيّة، ما يخفّف من مظهر الخطوط والشوائب للتمتّع ببشرة مشرقة ومشعّة.

الترطيب

PLANT MICROPATCH الحصري من كلارنس

• مفعول تشكيل طبقة مغلّفة: عبر تشكيل شبكة على سطح البشرة، يحدّ من تبخّر الماء، فتبقى البشرة محميّة من الجفاف.

• تخزين الترطيب: عبر العمل على إحدى آليات الترطيب الطبيعية في البشرة، أي (العامل المرطّب الطبيعي)، يقوم PLANT MICROPATCH بتعزيز الترطيب الأمثل والمستمر. وبالتالي، تبقى البشرة مرنة ومرتاحة.

الحماية

مركّب مضاد للتلوّث: تساعد خلاصتا الشاي الأبيض والهندباء البرية في حماية البشرة من التأثيرات الضارّة للتلوّث والجذور الحرّة التي تسبّب ظهور العلامات المبكرة للتقدّم في السنّ وفقدان الإشراق.

لون رائع بتمريرة فرشاة!

كيف تحصلين على الإطلالة البرونزيّة التي ترغبين فيها، إن كانت بشرتك باهتة، مسمّرة، أو داكنة طبيعيّاً؟

للبشرة الفاتحة:

1. أمزجي الدرجات الأربعة مركّزة على تلك العليا

2. ضعيها بشكل متجانس على الوجه بأكمله

للبشرة الداكنة أو المسمّرة:

1. أمزجي الدرجات الأربعة مركّزة على تلك السفلى

2. ضعيها بشكل متجانس على الوجه بأكمله

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