عطور الصيف من ISSEY MIYAKE

تعاد صياغة عطور Issey Miyake الرائدة منذ العام 1995 وذلك لصيف واحد فقط.

في إطار المحافظة على تقليد قديم يتمثّل في توطيد الشراكات مع عالم الفنّ، عهدت دارIssey Miyake بمهمة تصميم الإصدارات الحصرية الجديدة لصيف 2015 إلى الفنّانة يوليا برودسكايا.

وقد قرّرت هذه الأخيرة، لأغراض هذا العمل المشترك، أن تبتدع عالماً رومنسيًا ومثيرًا للدهشة من خلال استخدام رسوم ملوّنة مصنوعة بالكامل من الورق.

إنّها حكاية شِعر، ونظرة جديدة على السمة المميزة لعطور Issey Miyake.

تمّ تزيين قوارير L’Eau d’Issey وL’Eau d’Issey pour Homme لهذه الحملة بألوان برّاقة، وهي تنضح بنفحات فوّاحة جديدة.

هذه السنة، استرح واستمع إلى هدير الأمواج الهادئ على الشاطئ، وانغمس في لحظات خيالية بعيدًا عن الواقع...

التقط صدفة، واحملها في يدك، واستسلم لروائح الصيف العذبة.

عطور متميّزة

تمنح عطور الصيف، وهي من ابتكار ألبرتو مورياس (شركة فيرمينيش)، فرصة خوض مغامرة صيفية منعشة وغنية بالألوان، لفصل واحد فقط.

عطر L’Eau d’Issey Summer Eau de Toilette

ابتكر العطّار عطرًا بنفحات الأزهار والفواكه، ذا طابع أنثوي، يحمل انتعاش ثمار الجريب فروت الوردي والليتشي. انتعاش حيوي يمتزج بنفحات وسطى متألقة مستمدّة من ثمار الباسيفلورا والغوافة.

وأخيرًا، لإضفاء لمسة أنثوية فعلية، تمّت إضافة نفحات خفيفة من روائح الأزهار المائية لتلطيف الطابع العام للعطر قبل مزجه بحيوية الأخشاب وخلاصة الفانيليا.

عطر L’Eau d’Issey pour Homme Summer Eau de Toilette

وبالنسبة إلى الإصدار الرجالي من العطر، فقد اختار العطار أن يستحضر انتعاش الكيوي النابض بالحيوية، إلى جانب نفحات التوابل والفواكه. أمّا مرارة الكزبرة والجريب فروت الخفيفة فتشكّل النفحة الأولية للعطر، فيما تضمّ النفحات الوسطى الأناناس وجوز الطيب. وإلى جانب هذه الفواكه والتوابل، أضاف ألبرتو مورياس النفحات الخشبية التي تضفي على العطر امتدادًا وعمقًا. ولا بدّ من الإشارة أخيرًا إلى أنّ اثر العطر يتّسم بالجاذبية والحيوية بفضل ثنائي الفيتيفر والسرو.

انغمس كليًا في سحر الصيف...