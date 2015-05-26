نانسي عجرم تُشارك أسرار جمالها مع جرجنز

في سابقة من نوعها، شاركت نانسي عجرم المغنية والفنانة الشهيرة مع شركة جرجنز وثلاث من معجباتها المخلصات بجلسة دردشة عبر الفيديو من خلال خدمة Google Hangout. ستُمنح مُعجبات هذه النجمة الفرصة الحصرية للتعرّف عن كثب على روتين عنايتها بجمالها، وإطلالة الماكياج المُفضلة لديها، بالإضافة إلى سماع أخبار حصرية عن تصوير أغنيتها القادمة!

ودعت جرجنز ثلاث من معجبات نانسي المُخلصات من مختلف أنحاء المنطقة للانضمام إليها خلال تواجدها في منزلها في لبنان، للدردشة معها عبر الفيديو من خلال خدمة Google Hangout. وأُتيحت الفرصة لهؤلاء الآنسات المحظوظات لتوجيه أسئلة إلى نجمتهم المفضلة الحائزة على جوائز، تتعلّق بروتين عنايتها بجمالها وإطلالات الماكياج المفضلة لديها، بالإضافة إلى كيفية إدارتها لشؤونها كوالدة متفانية بينما تُتابع مسيرتها كمُغنّية بكلّ نجاح. وبعدئذٍ، استمعت المُعجبات الثلاث إلى نانسي وهي تخبرهنّ بأسرار تحضّرها للظهور في الفعاليات والمناسبات المهمة. وعلاوة على ذلك، تمت مُفاجأة الفتيات خلال جلسة الدردشة بانضمام ضيفٍ مميّز!

نُشجّع معجبي منتجات جرجنز والفنانة نانسي عجرم على حدّ سواء على زيارة صفحة الفيسبوك الخاصة بـ Jergens Arabia وقناة نانسي عجرم على يوتيوب ابتداءً من 27 مايو. كما سيتم إطلاق ثلاثة فيديوهات مميزة في أيام 30 مايو، و6 و13 يونيو للتعرّف عن كثب على حياة هذه النجمة، كما لم يعرفوها من قبل مع جرجنز!