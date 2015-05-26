دار MORESQUE للعطور الفاخرة تصل الإمارات

تكرّم تشكيلة MORESQUE التراث العربي الأصيل في فن تركيب العطور، كما تشيد بالحضارة العربية وعراقتها في ميادين الفنون والثقافة، وقد استوحت العلامة التجارية اسمها وهويتها من سحر الحضارة المغربية وفنها المعماري. MORESQUE هي العلامة التجارية التي تمتلك القدرة للتعبير عن الإبداع الذي يشكل جوهر عبارة "صُنع في إيطاليا". وتتوفر تشكيلة عطور MORESQUE حصرياً لدى متاجر باريس غاليري في العين مول (العين)، مارينا مول (أبوظبي)، دبي فستيفال سيتي، دبي مول، وسيتي سنتر مردف في دبي.

هذا وتقدم MORESQUE تشكيلة من العطور الحصرية والعصرية، القادرة على إثارة الأحاسيس والعاطفة، وهي تجسد المعنى الحرفي لعبارة "عبق الشرق" المشهورة وتعيدها إلى الأذهان، مقرونةً مع العراقة الإيطالية في الذوق والتصميم. تبدع MORESQUE حالة حسية شذية وعطوراً "أنيقة" تكشف عن فخامة ورفاهية بالغة الرقة والإتقان، وأسلوباً استثنائياً يفرض ذاته بكل فرادة.

ومن خلال هوسها بحرفة تصميم العطور، لا تستخدم دار MORESQUE إلا المواد الخام النادرة والثمينة ضمن أعلى المعايير المتاحة للجودة، فجاءت النتيجة على شكل إبداع 7 عطور لكلا الجنسين لا نظير لها، تتوزع على ثلاثة مجموعات: تشكيلة Black، تشكيلة White ومجموعة Art.

هذا وتقدم MORESQUE تجربتها الحسية المتنوعة والراقية عبر تشكيلة العطور الحصرية Eau de Parfum، تشكيلة الزيوت العطرية المركزة Esprit de Parfum ومجموعة الشموع العطرية الخاصة.

تشكيلة العطور EAU DE PARFUM

ضمن تشكيلة BLACK، تقدم MORESQUE ثلاثة اتجاهات عطرية حادة وجريئة:

Emiro: هو بمثابة تكريم للملوك والأمراء العرب أو ما يطلق عليهم بالإنكليزية "Emirs" ولأولئك الذين يتلون القيادة تحت إمرتهم. عطر مفعم بعبق الجلد والزهور، ويستخدم زهرة الغرنوق القادم من بانتيليريا، معززة بعشبة البتشولي الحادة والمعاصرة القادمة من إندونيسيا.

سعر التجزئة: 1290 درهم (50 مل.)

Al-Andalus: يحضر إلى الأذهان حيوية ووهج شمس الأندلس. رائحة شرقية، نارية وجذابة، تفيض بإشراقة شمس الأندلس ودفء العود من جاكرتا.

سعر التجزئة: 1290 درهم (50 مل.)

Rand: عطر يكرم "زهرة الصحراء". مزيج من عبيرٍ شرقيٍ مليء بنفحات الورود، ويتجذر برذاذ السوسن القادم من فلورنسا.

سعر التجزئة: 1290 درهم (50 مل.)

تشكيلة WHITE أثيرية بسمات أرقى:

Diadema: استمد هذا العطر اسمه من عبارة "diadem" وتعني بالعربية تاج القماش، بصفته رمزاً صارخاً للسلطة العليا وطبقة النبلاء. عطر بنفحات شهية يحتفل بالسيادة والنبل من خلال عذوبة نفحات الكراميل.

سعر التجزئة: 1290 درهم (50 مل.)

Moreta: الكلمة الاسبانية لتعريف المرأة المذهلة والجذابة التي تتحلى بأنوثة تأسر القلوب، والتي تَعرف كيف تحظى بانتباه الجميع. خليط عطري من الفواكه، الأزهار والخشب، يقوده سحر زهرة يلانغ يلانغ الكاريبية مفصحة عن أحاسيس جياشة من السحر والكاريزما الحقيقية.

سعر التجزئة: 1290 درهم (50 مل.)

Tamima: استعارة رمزية عطرية للأميرة والشاعرة تميمة، زوجة سلطان الرباط علي بن يوسف المغربي. خليط من الزهور والخشب، معزز بنفحات الكاشمير ومستوحىً من الشخصية المثيرة لهذه السلطانة العربية العظيمة.

سعر التجزئة: 1290 درهم (50 مل.)

هذا وتأتي تشكيلة ART في عطر استثنائي واحد يحمل اسم Aristoqrati، شذا من الخشب والتوابل يتسامى مع نجيل مدغشقر، يغلف روح السلالات الأرستقراطية للشرق الأوسط ويلمّح لمفهوم خاص هو الرابط ما بين الفن وحس السيادة والنبل.

سعر التجزئة: 1690 درهم (50 مل.)

مجموعة عطور ESPRIT DE PARFUM

من خلال الرغبة في تخليد التراث الأصيل، أبدعت دار MORESQUE تشكيلة “Esprit de Parfum” كي تكون بمثابة تذكير آخر قوي حول الزيوت العطرية التي تجذّرت في ثقافة صناعة العطور العربية الأصيلة والعريقة منذ القدم. وبخلاف مجموعة Eau de Parfum أو مفهوم Extrait de Parfum، تتسم مجموعة Esprit de Parfum بتركيزها العالي للغاية من الزيوت العطرية الثقيلة، التي تغوص في أعماق روح وجوهر عطور الدار. وبالنسبة لتشكيلة عطور Esprit de parfum الإبداعية، فقد تم تغليفها ضمن زجاجات كريستالية باذخة، كي تجسد التعبير الرئيسي لـعطر Tamima من تشكيلة WHITE، Al-Andalus من تشكيلة BLACK و Aristoqrati من تشكيلة ART.

الشموع المعطرة

لأولئك الراغبين في الغوص ضمن أجواء شرقية مخملية ساحرة في منازلهم الخاصة، تقدم دار MORESQUE نطاقاً فاخراً من الشموع العطرية، مصنوعة من الشمع المعدني والنباتي، تفيض الشموع برائحة Tamima الغامرة من مجموعة WHITE، إضافة إلى عبير Al-Andalus ضمن تشكيلة BLACK، واخيراً شذا Aristoqrati من مجموعة ART.

دار MORESQUE هي خلاصة إبداع روائح خلابة للعطور الراقية، تعبر عن الأسلوب الرفيع، الفخامة الباذخة والامتياز الاستثنائي.