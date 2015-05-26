الداخلية تحقق فى واقعة الاحتفال بعيد ميلاد سجين بحجز قسم حدائق القبة

صرح مصدر أمنى، بأن أجهزة الأمن فتحت تحقيقات موسعة فى الصور التى تم تداولها نشطاء الفيس بوك، والتى يظهر فيها مجموعة من المحتجزين أكدوا أنهم داخل قسم شرطة حدائق القبة وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم وبحوزتهم "تورتة" كبيرة الحجم وزجاجات خمور وشموع.

وأضاف المصدر، أنه سيتم استدعاء مأمور قسم شرطة حدائق القبة، لسماع أقواله فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وكيفية دخول التورتة والخمور إلى داخل الحجز بالمخالفة للقانون، كما سيتم استجواب المحتجزين داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة للتأكد من صحة الواقعة، فضلاً عن مضاهاة صور الأشخاص الذين ظهروا فى الصور عبر الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى على صور جميع المحتجزين بالحجز، لمعرفة عما إذا كانت الواقعة صحيحة من عدمه.

وأردف المصدر، أنه فى حالة ثبوت صحة الواقعة سيتم توقيع عقوبات رادعة على مسئولى الحجز وقسم شرطة حدائق القبة، فضلاً عن التحقيق مع المتهمين أنفسهم للتوصل إلى هوية الأشخاص الذين ساهموا فى دخول هذه الممنوعات إلى داخل غرفة الحجز.

واستبعدت المصادر الأمنية، أن تكون هذه الصور من داخل حجز قسم شرطة خاصة أن هناك ستائر تظهر خلف الأشخاص ووجود "موكيت" على الأرض وبعض الأشياء تشبه شقق الشباب، لافتا إلى أنها مجرد صورة ربما يكون البعض قالوا إنها داخل حجز قسم الشرطة من قبل "التهريج".

وكان نشطاء الفيس بوك تداولوا صورا لعدد من المحتجزين، قالوا إنهم بقسم حدائق القبة، وهم يحتفلون بعيد ميلاد زميل لهم بالحجز، وذلك احتفالا بأعياد الميلاد واحتفالا بخروج أحد المحتجزين من الحجز بعد أيام.



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شباب بجانب التورتة



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أحد الشباب أثناء الاحتفال



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صورة تظهر زجاجات خمر



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الشباب أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم



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أحد الشباب يدخن المخدرات

- "واتس آب اليوم السابع":محتجزون بقسم حدائق القبة يحتفلون بعيد ميلاد زميلهم

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