تقارير: بعض قادة الأنبار تواطأوا مع داعش

نقلت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن مصادر أمنية القول إن جهاز الاستخبارات العسكرية العراقى أخضع بعض قادة الأنبار العسكريين لتحقيقات مكثفة.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن التحقيقات مع القادة جاءت بعد أن كشفت التحقيقات الأمريكية، التى يجريها جهاز الـ"إف بى آى" مع زوجة أبو سياف القيادى بداعش الذى قتلته قوات خاصة أمريكية فى سورية الأسبوع الماضى، تعاون بعض قادة الأنبار العسكريين مع التنظيم مما سهل لداعش سرعة الاستيلاء على منطقة الرمادى، لافتة إلى أن اثنين من قيادة الأنبار العسكرية تشير التحقيقات إلى تورطهما مع داعش.

وأكدت المصادر للصحيفة أن زوجة أبو سياف كشفت للمحققين الأمريكيين الكثير من من المعلومات المتعلقة بقيادات عسكرية عراقية، الأمر الذى من شأنه تغيير مسار الأحداث السياسية والعسكرية فى العراق.

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