ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمحل أسمدة بقرية كفر عشما التابعة لمركز منوف تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بتحرير القضية رقم 5843 جنح مركز الشهداء ضد "وليد.أ.أ" 41 سنة مسئول عن محل أسمدة زراعية بناحية كفر عشما مركز الشهداء وتم ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية بدون فواتير وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.