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القبض على مفتش أثار لسرقته تمثال من مخزن ميت رهينة وتهريبه لبلجيكا

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القبض على مفتش أثار لسرقته تمثال من مخزن ميت رهينة وتهريبه لبلجيكا القبض على مفتش أثار لسرقته تمثال من مخزن ميت رهينة وتهريبه لبلجيكا

وزير الأثار

أعلن د. ممدوح الدماطي وزير الآثار أن شرطة السياحة والآثار قد تمكنت من القبض على المتورطين في سرقة تمثال أثري من مخزن ميت رهينة في أواخر العام الماضي، لافتاً إلى أنه جاري الآن تحقيقات النيابة للوقوف على جميع ملابسات الحادث.
> وأوضح د. الدماطي أنه من بين المتهمين مفتش آثار يعمل بالمنطقة قام بسرقة التمثال وتهريبه إلى بلجيكا ووضع تمثال آخر مقلد بدلا منه، لافتاً إلى أنه تم استعادة التمثال الأصلي منذ أشهر قليلة.
> تجدر الإشارة إلى أن التمثال يعود لعصر الدولة الوسطى وهو عبارة عن تمثال جالس لأحد الكهنة مصنوع من الحجر الجيري.

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