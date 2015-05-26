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لو بتحب البطاطس الشيبس.. 8 أضرار خطيرة تجعلك تكرهها

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لو بتحب البطاطس الشيبس.. 8 أضرار خطيرة تجعلك تكرهها لو بتحب البطاطس الشيبس.. 8 أضرار خطيرة تجعلك تكرهها
تناول رقائق البطاطس المعروفة بالشيبس أحد أخطر العادات الغذائية التى يمارسها البعض، والتى تسبب الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية.

الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة ، أكدت أن رقائق البطاطس الجاهزة أحد أخطر الأطعمة التى تكمن خطورتها فى سهولة شرائها، وسرعة تناولها، وإمكانية تناولها بكميات كبيرة، وذكرت بعض أضرارها وهى :

-زيادة الكوليسترول فى الدم لترسيبها دهونا مشبعة ضارة بسبب زيوت القلى التى يتم قليها فيها.
>-تزيد مشكلات تهيج المعدة والتهابها، وتهيج أحماض المعدة، وتسبب القرحة، والنزلات المعوية.
>-مكسبات الطعم والإضافات الصناعية بها تضعف مقاومة الجسم للمرض، وتضعف المناعة.
>-تزيد معدل الإصابة بالسمنة الموضعية للأطفال والكبار.
>-تزيد من حالة ارتجاع المرىء وأمراض الأمعاء.
>-تترسب المواد الصناعية على الكبد والكلى محدثة أضرارا بهما فى المستقبل.
>- يعانى متناول رقائق البطاطس الجاهزة من انسداد الشهية، لأن ألوانها الصناعية تساعد على الإصابة بهذه الحالة، وبالتالى يضعف الجسم تدريجيا.
>-رقائق البطاطس الجاهزة غير سهلة الهضم كما يعتقد البعض، وتسبب مشكلات معوية كثيرة.

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