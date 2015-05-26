عشان ماحدش يضحك عليك.. اعرف الكداب من عينه

كثيرا ما نقابل أشخاصا كاذبين فى حياتنا وقد يصعب علينا اكتشاف كذبهم، مما يوقعنا فى الكثير من المشكلات، ولكن هناك صفات معينة يمكنك من خلالها اكتشاف الشخص الكاذب بعيدا عن لغة الجسد وحدها، فيمكنك التعرف على الكاذب من عينيه، هكذا قال السلف، إلا أن هناك الكثير من الإشارات والسمات المميزة الأخرى يمكنها أن تدلك على الشخص الكاذب.

وهو ما توضحه رغدة أحمد الأخصائية النفسية مؤكدة أن الشخص الذى يتفنن فى الكذب ويتقنه، مهما كان ماهرا فيه، فإن له سمات وسقطات تكشفه عن الشخص الصادق، وهو ما يجب أن يتعرف عليه الناس، كى يكتشفوا صدق من يحدثهم من عدمه.

-كثير الكلام، قليل الهدوء لا يمكنه السيطرة على لسانه لفترات طويلة دون إطلاق الكذبات.

-الكذب إدمان، ما يجعله غير قادر على الكف عن الكذب واختلاق القصص لفترات طويلة، لذا إذا شككت فى أحدهم فتصيد له كذبة خرافية توقعه بها.

-الشخص الكاذب لا يمكنه التركيز فى كل كذباته، فسقطاته كثيرة، وتحتاج لشخص ذكى يكتشفها ويكون قوى الملاحظة ليلاحظها.

- الشخص الكاذب لا يحتمل النقد ويواجهه بكذب واضح وسريع، لذا زد من نقدك له لتكتشف كذبه المسترسل.

- الشخص الكاذب كثير الحركة، كثير التعابير، كثير التوتر، لا يمكنه التحكم فى نبرات صوته.