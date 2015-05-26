نصف مليون جنيه لتطوير مستشفى برج العرب المركزى بالإسكندرية

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن جهاز مدينة برج العرب قد اعتمد مبلغ نصف مليون جنيه لتطوير مستشفى برج العرب المركزى.

وأوضح حجازى أنه قد تقرر البدء بتطوير جناح العمليات بالمستشفى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، كما تقرر إنشاء لجنة صحية بمجلس أمناء مدينة برج العرب يكون من ضمن مهامها مراقبة تقديم الخدمة الصحية بالمدينة والتنسيق بين رجال الأعمال والشركات الراغبة فى تقديم تبرعات لقطاع الصحة للقضاء على عشوائية التبرعات وتعظيم الاستفادة من التبرعات المقدم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه سيتم التعاقد مع المصانع والشركات بمدينة برج العرب لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بالقسم الاقتصادى بالمستشفى نظير مبالغ مالية مما يدعم ميزانية المستشفى ويساعد على زيادة الإمكانات وتطوير الخدمة بها، كما سيتم الاستفادة من العيادات المسائية بالمستشفى لتعظيم الاستفادة من الخدمة وزيادة دخل المستشفى وإعطاء الفرصة للأطباء الذين لا يمتلكون عيادات لتحسين دخلهم عملا بتوجيهات الدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

وأكد وكيل الوزارة أن توجيهات وزير الصحة تشمل أيضا ضرورة التنسيق والتكامل مع المستشفى الجامعى بالمدينة والعمل على رفع مستوى الخدمة عن طريق التدريب المستمر للأطباء مع التأكيد على الانضباط والتزام الأطباء والعاملين بمواعيد العمل وبمعايير تقديم الخدمة.