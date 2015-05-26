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"صحة الإسكندرية": دورة تدريبية للأطباء والفنيين على تدقيق أسباب الوفاة

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"صحة الإسكندرية": دورة تدريبية للأطباء والفنيين على تدقيق أسباب الوفاة "صحة الإسكندرية": دورة تدريبية للأطباء والفنيين على تدقيق أسباب الوفاة
صرح الدكتور مجدى حجاوى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن المركز القومى لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة بالتنسيق مع مركز معلومات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية سيقوم بدءا من الأحد القادم بعقد دورة تدريبية للأطباء والفنيين على تدقيق أسباب الوفاة وتكويدها باستخدام أكواد التصنيف الدولى للأمراض ICD10 .

وأوضح الدكتور مجدى حجاوى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى تصريحات صحفية، أن الدورة تهدف إلى تدريب الأطباء والفنيين على كتابة أسباب الوفاة فى الشهادات بشكل دقيق طبيا مما يمكن من عمل إحصاء دقيق بأسباب الوفاة وربطها بالتوزيع الجغرافى، مما يتيح لمتخذ القرار التخطيط المستقبلى للخدمات الصحية بما يحقق أعلى استفادة منها.

قالت الدكتورة إيمان الزواوى مديرة مركز معلومات المديرية، إن الدورة ستقام على مدار أسابيع ثلاثة بمعدل 3 أيام أسبوعيا، يخصص الأسبوع الأول للأطباء العاملين بمكاتب الصحة وبالمستشفيات التابعة للمديرية، والأسبوع الثانى للأطباء من المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، فى حين يخصص الأسبوع الثالث لتدريب الفنيين والمكودين .

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