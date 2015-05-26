حى العامرية بالإسكندرية يواصل أعمال مشروعات تطوير الكبارى وشبكة الطرق

واصل حى العامرية أول برئاسة اللواء خالد محيى الدين، أعمال متابعة مشروعات إنشاء الكبارى بالطريق الصحراوى ومشروعات الصرف الصحى وأعمال تطوير الطرق.

وقام معاون رئيس الحى للمرافق اليوم بمتابعة أعمال إنشاء كوبرى السيارات العلوى بمدخل الكيلو 21 بالطريق الصحراوى، حيث تم تركيب الكمر الحديدى الحامل لجسم الكوبرى بواسطة الأوناش التابعة لشركة المقاولين العرب القائمة على التنفيذ.

من جهة أخرى قام رئيس قطاع عبد القادر بالحى بمتابعة أعمال توسيعات وتطوير مدخل عبد القادر ضمن خطة حى العامرية للاهتمام بالطرق والحد من تكدس السيارات بمدخل عبد القادر.

كما قام رئيس القطاع بمتابعة أعمال صيانة شبكة الصرف الصحى الرئيسية بمساكن توشكى وتم العمل بواسطة سيارة الكباش والسوبر فاكتور وسيارة كسح وتم تسليك وصيانة 15 مطبقا عموميا وتم ذلك ضمن خطة حى العامرية للاهتمام بمنطقة عبد القادر وحل كافة المشاكل بالمنطقة.