إصابة 30 شخصا فى انقلاب أتوبيس بطريق "قفط – القصير"

أصيب اليوم الثلاثاء 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 40 طريق قفط القصير، كان فى طريقه من الشلاتين إلى قنا.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد انقلاب أتوبيس بالكيلو 40 طريق قفط القصير، على الفور انتقلت إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف الطائر بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 30 شخصا.

تم الدفع بــ 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين ما بين مستشفى قفط العام ومستشفى قنا العام، وأفادت التحريات الأولية أن الأتوبيس كان قادما من شلاتين فى طريقه إلى محافظة قنا.

>جارى اتخاذ الإجراءات وتحرير محضر وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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