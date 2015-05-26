رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول الخليج يعقدون لقاءهم الثاني بالدوحة

أكد رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب أهمية التعاون بين المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوثيق العلاقات بينها.

وأشار الغيهب في الكلمة التي ألقاها في اللقاء الدوري الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة إلى أهمية إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز، متمنياً لرؤساء الوفود التوفيق في لقائهم الدوري بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس.

وكان في استقبال رئيس المحكمة العليا والوفد المرافق له لدى وصولهم لدولة قطر الشقيقة، رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر مسعود ابن محمد العامري، وسفير المملكة لدى دولة قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.