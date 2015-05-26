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نظر استئناف أحمد موسى اليوم على حبسه سنة لاتهامه بسب أسامة الغزالى حرب

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نظر استئناف أحمد موسى اليوم على حبسه سنة لاتهامه بسب أسامة الغزالى حرب نظر استئناف أحمد موسى اليوم على حبسه سنة لاتهامه بسب أسامة الغزالى حرب
تنظر اليوم محكمة مستأنف مدينة نصر، استئناف الإعلامى أحمد موسى على حكم حبسه سنة وكفالة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.

يشار إلى أن محكمة جنح مدينة نصر قضت برئاسة المستشار سامر ذو الفقار فى مارس الماضى ضد الإعلامى أحمد موسى، بحبسه عام وكفالة 20 ألف لاتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب، حيث ذكر المدعى بأن المتهم أحمد موسى ذكر فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد أقوال اعتبرها سبا وقذفا فى حقه تستوجب العقاب، وقدم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوى حلقة البرنامج فقضت المحكمة بحبسه سنتين.

وحررت المحكمة فى الجلسة السابقة مذكرة ضد على طه المحامى المدعى بالحق المدنى عن الدكتور أسامة الغزالى حرب لضلوعه فى سب وقذف النائب العام، وارتكاب جريمة من جرائم الجلسات فى حق المحكمة، فضلا عن طلب نسخ صورة من المذكرة لتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لتلفظ المدعى بالحق المدنى بكلمات تعد قذفا وسبا.

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مصر 365