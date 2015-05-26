بالفيديو – عقوبة غالي بين غضب بكر وإلقاء كريستيانو لشارة البرتغال أرضا

هناك رأيان. الأول يتبناه محمود بكر المعلق الشهير ويقول إن حسام غالي يجب أن يعاقب على فعلته سواء بالخروج مطرودا أو بإلقاء الشارة أرضا، وأخر يظهر في عدم تلقي كريستيانو رونالدو عقابا رغم أنه فعل أمرا مشابها. فمع رأي يقف الجمهور؟

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غالي بطبعه شخص هادئ. لا ينفعل حين يسجل فريقه هدفا في الدقيقة 93، لكنه هنا انفجر في مباراة حرس الحدود.

يجب أن يعاقب

هناك من قال إن غالي أخطأ ويجب أن تتم معاقبته.

طبعا في مثل هذا الموقف يجب أن نسأل رجل عصبي ليطلعنا على خبراته. شخص سريع الانفعال مثل مرتضى منصور.

الحقيقة أن مرتضى اتخذ رأيا مخالفا تماما لما يظنه البعض.

قال مرتضى: "يجب أن تعذر اللاعب. يجب ألا تحكم على عصبية غالي وهو في الملعب وأنت تجلس في التكييف".

غالي وتوتنام

بالعودة للماضي. حسام غالي ارتكب فعلا مشابها أفسد رحلته في الدوري الإنجليزي حين كان نجما لتوتنام الجمهور يحبه لأنه لعب بأسنان مكسورة ورفض الخروج مستبدلا وسجل في تشيلسي.

خلال تلك الفترة ارتكب غالي تلك اللقطة. ألقى بقميصه أرضا ولم يلعب مجددا بعدها مع توتنام.

وقتها قال غالي عن تلك الواقعة: "مدرب الفريق وجدته يكشف لي أن رئيس النادي طلب منه ألا ألعب".

وأوضح غالي وقتها "عقدي به بند يجعلني أتقاضى جائزة مالية في حال لعبت عددا معينا من المباريات. رئيس توتنام دانيل ليفي لم يكن يرغب في أن أصل لهذا العدد حتى لا يدفع المبلغ".

هذه أجواء صعبة جعلت غالي يخرج عن النص وقتها ويرتكب هذا الفعل.

كريستيانو

بعيدا عن حسام غالي. الموقف نفسه تكرر مع أحسن لاعب في العالم كريستيانو رونالدو.

رونالدو لم يواجه بطاقة حمراء أو شعر بالظلم، بل خلع شارة البرتغال لمجرد أن لويس ناني وضع قدمه في الكرة ليفسد هدفا رائعا كان سيسجله كريستيانو.

أمامكم القصة كاملة. وأمام كل واحد فيكم رأي من 2:

هل ما فعله غالي يستحق سحب الشارة من ذراعه؟ أم العقوبة غليظة خاصة أن رونالدو لم يعاقب؟

شاهد لقطة كريستيانو رونالدو منفردة: