مرتضى منصور عن احتكار الدوري: ارحمونا من ' البامبو الأخضر '

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك ضرورة بث مباريات الدوري المصري على أكثر من قناة رافضا بثه على قناة واحدة.

وكانت قناة النيل الرياضية قد قامت بإذاعة مباريات الجولات الأخيرة للدوري بمفردها بعد غلق قناتي CBC TWO وMBC مصر، قبل أن تقوم لجنة الأندية بحل الأزمة قبل أيام وبث المباريات على عدة قنوات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم عبر قناة النهار رياضة: "مباريات الدوري المصري لها قيمتها، ونرفض وضعها في قناة واحدة فقط".

وأضاف مازحا "كيف نجلس لمشاهدة الدوري كله في قناة واحدة ونعاني من مشاهدة إعلانات سخيفة، مثل إعلان البامبو الأخضر".