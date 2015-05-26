بيبو – عن إنذارين فقط أتذكرهما في حياتي

عدد الإصابات التي ضربت محمود الخطيب توضح كم عانى بيبو من عنف المنافسين وقوتهم. هذا لا ينعكس أبدا عليه بالنظر إلى أنه في حياته لا يتذكر أنه حصل على بطاقة صفراء إلا مرتين فقط.

بيبو حل ضيفا على قناة CBC وحكى عن قصة الإنذارين اللذين أخذهما في حياته.

وينقل FilGoal.com تصريحات الخطيب على لسانه فيما يلي:

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"أنا لا أغضب من عنف أو قوة المنافسين. الحمد لله مررت بالكثير من المواقف وعبرت العديد من أزمات الإصابات".

"لهذا لم أنفعل أو أصبح أكثر حدة مع المنافسين. فقط تعلمت أن أصبح أقوى".

"حتى البطاقة الصفراء الأولى التي حصلت عليها في حياتي لم تكن بسبب تدخل عنيف على الخصم".

"كنا في مباراة صعبة. الأمور متأزمة ونحتاج لتسجيل هدف والجماهير صوتها مرتفع ونحن تحت الضغط".

"شريف عبد المنعم سجل هدفا للأهلي في هذا اللقاء جعلنا جميعا نشعر بالراحة".

"احتفلت بالهدف بأن دخلت الشباك وسددت الكرة بقوة. فجأة وجدت البطاقة الصفراء في وجهي لاحتفالي بهدف شريف عبد المنعم".

محمد حسام

"البطاقة الصفراء الثانية كانت من كابتن محمد حسام الحكم الشهير".

"هناك لاعب ضايقني كثيرا. استخدم الكثير من الكلمات المثيرة للأعصاب فما كان مني إلا أن جذبت كابتن حسام من ذراعه وقلت له: شايف يا كابتن؟".

"كابتن محمد حسام أشهر البطاقة الصفراء في وجههي وفي وجه اللاعب الذي كان يحاول استفزازي".

"أعترف بالخطأ بأني أمسكت الحكم من ذراعه على كل حال".