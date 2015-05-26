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"واتس آب اليوم السابع":محتجزون بقسم حدائق القبة يحتفلون بعيد ميلاد زميلهم

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى "اليوم السابع واتس آب"، أرسل أحد المواطنين صورًا لعدد من المحتجزين بقسم حدائق القبة، وهم يحتفلون بعيد ميلاد زميل لهم بالحجز - على حد قوله.

وأوضح "مرسل الصور"، أن أحد أصدقائه كان ضمن المحتجزين، ونشر الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، احتفالاً بخروجه من الحجز.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

شباب بجانب التورتة -اليوم السابع -5 -2015
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شباب بجانب التورتة

أحد الشباب أثناء الاحتفال -اليوم السابع -5 -2015
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أحد الشباب أثناء الاحتفال

صورة تظهر زجاجات خمر -اليوم السابع -5 -2015
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صورة تظهر زجاجات خمر

الشباب أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم -اليوم السابع -5 -2015
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الشباب أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم

أحد الشباب يدخن المخدرات -اليوم السابع -5 -2015
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أحد الشباب يدخن المخدرات


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