استجابة لـ"اليوم السابع".. نظافة الجيزة ترفع مخلفات محطة صرف "بولاق"

فى رد سريع على تقرير "اليوم السابع" الذى نشر تحت عنوان: "مواطنون لمحافظ الجيزة: محطة صرف شارع عشرة ببولاق الدكرور مقلب زبالة"، قامت أمس الهيئة العامة للنظافة برفع المخلفات داخل محطة الصرف.

وقال عزت الخرصة، رئيس الهيئة، لـ"اليوم السابع"، إنه بعد معاينة المحطة على الطبيعة تبين أنها مغلقة ولا تعمل وتابعة للصرف الصحى وبها مخلفات، مضيفًا أنه تم تكليف عمال الهيئة برفع المخلفات، كما تم الدفع بلودر صغير و2 سيارة نصف نقل وفرقة عمال نظافة، وتم رفع المخلفات الموجودة داخل محطة الصرف بشارع 10 ببولاق الدكرور.



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لوادر الهيئة أثناء رفع المخلفات من محطة الصرف



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عمال الهيئة أثناء أعمال الكنس اليدوى



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استمرار العمل لرفع مخلفات المحطة ببولاق



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لوادر الهيئة أثناء رفع مخلفات محطة الصرف المغلقة



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المحطة بعد تنظيفها

مواطنون لمحافظ الجيزة: محطة صرف شارع عشرة ببولاق الدكرور مقلب زبالة