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اليوم.. شيخ الأزهر يُناقش مع مفكرى وأدباء مصر آليات تجديد الخطاب الدينى

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اليوم.. شيخ الأزهر يُناقش مع مفكرى وأدباء مصر آليات تجديد الخطاب الدينى اليوم.. شيخ الأزهر يُناقش مع مفكرى وأدباء مصر آليات تجديد الخطاب الدينى
تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقد الأزهر اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عددٍ من المثقفين والمفكرين والعلماء، من أجل التشاور والحوار حول آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الدينى، تمهيدًا لوضع أسس حقيقية وخطط جادة ورؤى عملية تحمى المجتمع من الفكر المتطرف ونزعات التحلل التى باتت تهدد الاستقرار والأمن المجتمعى.

ومن المقرر مشاركة عدد من أهم الإعلاميين والكتَّاب والمثقفين والأدباء بجوار علماء الأزهر، فى عرض رؤاهم ووجهات نظرهم فى هذا الشأن.

يأتى هذا اللقاء فى إطار جهود الأزهر الشريف المتواصلة، لتجديد الفكر والخطاب الدينى، ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.


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