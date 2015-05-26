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مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بطما سوهاج

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مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بطما سوهاج مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بطما سوهاج
يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز، جهودهم من أجل كشف غموض وفاة ربة منزل عقب وصولها مستشفى طما المركزى، على إثر إدعاء تناولها مادة سامة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب مدير أمن سوهاج، يفيد بوفاة ربة منزل داخل مستشفى طما المركزى فى ظروف غامضة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز، بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، بوصول نعمة.م.ا.ع، 25 عامًا، ربة منزل، وتقيم قرية المدمر دائرة المركز، إلى المستشفى المركزى مصابة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم حجزها بقسم الباطنة بالمستشفى، إلا أنها وافتها المنية.

وبسؤال أهلها أشاروا فى إجابتهم أنه أثناء قيام المتوفاة بوضع أقراص مادة سامة داخل أجولة القمح للحفاظ عليها من الحشرات تناولت بعض منها بطريق الخطأ، مما نتج عنه وفاتها.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيق.

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مصر 365