مصرع سائقين وإصابة تباع فى تصادم سيارتى نقل بمطروح

لقى سائقان مصرعهما، مساء الاثنين، إثر تصادم سيارتيهما النقل، وأصيب تباع إحدى السيارتين، على طريق الجيش الفرعى من طريق سيوة جنوب غرب مدينة مرسى مطروح.

ورد لإدارة شرطة النجدة، لقسم شرطة مطروح، بلاغ بوجود حادث تصادم بين سيارتى نقل بالكيلو 7 طريق الجيش الفرعى من طريق سيوة، بالانتقال والفحص تبين وجود حادث تصادم بين السيارة رقم 56431 نقل أسيوط قيادة "صلاح.ر.ا" 50 سنة سائق، مقيم الغربية مع السيارة رقم 160963/10900 نقل الإسكندرية قيادة "جنيدى.خ.ع" 50 سنة سائق، مقيم البحيرة، أثناء سيرهما فى اتجاهين متقابلين، حيث إن الطريق حارة واحدة.

أسفر الحادث عن وفاة قائدى السيارتين وإصابة "طه.م.ع" 20 سنة تباع السيارة الأولى، مقيم كفر الدهاشنة، مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بكسور وسجحات متعددة بالجسم والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى الرئيسى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

تم التحفظ على جثتى السائقين، بمشرحة مستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بتكليف من يقوم بسؤال المصاب حين تحسن حالته الصحية ،وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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