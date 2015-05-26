أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سائقين وإصابة تباع فى تصادم سيارتى نقل بمطروح

Google+ Print
مصرع سائقين وإصابة تباع فى تصادم سيارتى نقل بمطروح مصرع سائقين وإصابة تباع فى تصادم سيارتى نقل بمطروح
لقى سائقان مصرعهما، مساء الاثنين، إثر تصادم سيارتيهما النقل، وأصيب تباع إحدى السيارتين، على طريق الجيش الفرعى من طريق سيوة جنوب غرب مدينة مرسى مطروح.

ورد لإدارة شرطة النجدة، لقسم شرطة مطروح، بلاغ بوجود حادث تصادم بين سيارتى نقل بالكيلو 7 طريق الجيش الفرعى من طريق سيوة، بالانتقال والفحص تبين وجود حادث تصادم بين السيارة رقم 56431 نقل أسيوط قيادة "صلاح.ر.ا" 50 سنة سائق، مقيم الغربية مع السيارة رقم 160963/10900 نقل الإسكندرية قيادة "جنيدى.خ.ع" 50 سنة سائق، مقيم البحيرة، أثناء سيرهما فى اتجاهين متقابلين، حيث إن الطريق حارة واحدة.

أسفر الحادث عن وفاة قائدى السيارتين وإصابة "طه.م.ع" 20 سنة تباع السيارة الأولى، مقيم كفر الدهاشنة، مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بكسور وسجحات متعددة بالجسم والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى الرئيسى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

تم التحفظ على جثتى السائقين، بمشرحة مستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بتكليف من يقوم بسؤال المصاب حين تحسن حالته الصحية ،وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.


>- مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365