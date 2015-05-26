اليوم.. نظر دعوى تُطالب بإقالة قيادات إخوانية من تدريس جامعة المنيا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، وبسكرتارية سامى عبد الله، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى تُطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة محمد ربيع أستاذ بكلية التربية، وتوفيق عبد الفتاح عبد الحكم أمين عام الشئون الإدارية بجامعة المنيا، وأمين عام كلية الطب وأمين عام كلية التربية الرياضية، والدالى خلف محمد مشرف إدارة رعاية الشباب، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٥١٠٨ لسنة ٦٨ قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى، مطالبًا باتخاذ إجراء إقالة هؤلاء للحفاظ على أمن الجامعات.