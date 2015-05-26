الصور الأولى للفنان مصطفى الخاني في "العرّاب"

بدأ الفنان مصطفى الخاني تصوير شخصيته في مسلسل "العراب" في بيروت، حيث يقوم بتجسيد دور أحد أبناء العرّاب، في الوقت الذي يتابع فيه تصوير دوره في مسلسل "حرائر" حيث انتقلت أسرة العمل إلى طرطوس لاستكمال بعض المشاهد هناك، قبل أن تعود إلى دمشق لتصوير المشاهد المتبقية.

وما بين بيروت وطرطوس مروراً بدمشق، يسابق الخاني الوقت لإنجاز عمليه ليكونا جاهزان للعرض في شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى الجزء السابع من "باب الحارة" الذي سنشهد فيه عودة قوية لشخصية النمس، بعدما قدم شخصية الواوي في الجزء السادس.

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