القبض على زوج الفنانة بوسي بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد

أمرت نيابة "الهرم" برئاسة المستشار إسلام المصري مدير النيابة، بسجن زوج الفنانة بوسى ومدير أعمال الراقصة الأرمينية "صافيناز" السابق وليد الفطين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تمكنت الشرطة من ضبطه بمنطقة هضبة الأهرام، على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد، وامتلاكه سلاحاً نارياً.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بضبط المتهم على خلفية اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، وتمكنت قوة من قسم شرطة الهرم من ضبطه في فيلته في حدائق الأهرام، ووجدت معه فرد خرطوش و40 طلقة و100 غرام من الحشيش المخدر.

ومثُل المتهم أمام كريم الجمل وكيل أول نيابة الهرم؛ حيث أنكر ما نسب إليه من اتهامات وأنكر صلته بالمضبوطات، وقد أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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