بن ستيلر حزين بعد وفاة والدته آن ميرا

أعرب الممثل الشهير Ben Stiller عن حزنه الشديد بعد وفاة والدته النجمة الكوميدية Anne Meara عن عمر ناهز الـ85 عاماً.

وقال النجم البالغ من العمر 49 عاماً في مقابلة مع "Associated Press": "كل العائلة تشعر بالأسى والحزن الشديدين لوفاة والدتي، لقد كانت تبث البهجة والروح لحياتنا جميعاً إضافة إلى حنيَّتها واحتوائها لكلّ لمواقف".

وأضاف Ben : "لقد كان مناخ الأسرة يتسم بالهدوء والاستقرار منذ وقت طويل، حتى قبل ولادتي، منذ أن تزوجت من والدي Jerry قبل 61 عاما".

وأنهى الممثل حديثه بعبارة "لسنا فقط من نحزن على فقدانها، بل كل من عرفها وعمل معها أو حتى تعرف عليها حزن لرحيلها".

يذكر أن Anne Meara ولدت في 20 سبتمبر من عام 1929 فى مدينة نيويورك الأمريكية، وبدأت حياتها العملية فى المسارح الصيفية، والتقت بزوجها عام 1953 وتزوجا بعد أشهر قليلة، لتشتهر لاحقاً بأعمالها الكوميدية مع زوجها.