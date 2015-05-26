أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صراع نسائي بين صفاء سلطان وصابرين وهيدي كرم على الحكم

Google+ Print
صراع نسائي بين صفاء سلطان وصابرين وهيدي كرم على الحكم صراع نسائي بين صفاء سلطان وصابرين وهيدي كرم على الحكم

الثلاثاء 26-05-2015 01:36

صراع نسائي بين كل من النجمات صفاء سلطان، وصابرين، وهيدي كرم، يتسبب في أزمات كثيرة داخل مملكة الحكم في مسلسل "أوراق التوت"، الذي يعتبر العمل التاريخي الأضخم إنتاجياً على الساحة العربية هذا العام، وهو من إنتاج التلفزيون السعودي.
ويتم تصوي العمل ما بين والهند وعدد من الدول العربية، ويكثف المخرج هاني اسماعيل من التصوير حالياً للانتهاء منه خصوصاً وأن معظم القنوات العربية تسعى حالياً للفوز بعرضه لأنه نفذ بتقنية عالمية، ووفّرت شركة الإنتاج كل الإمكانيات له إذ تخطت تكلفته 6 ملايين دولار.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم العرب وهم: السعودي ماجد العبيد، وسميحة أيوب، وكمال أبوريه، ومادلين طبر، ومحسن محي الدين، ويوسف شعبان.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري