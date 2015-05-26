صراع نسائي بين صفاء سلطان وصابرين وهيدي كرم على الحكم

صراع نسائي بين كل من النجمات صفاء سلطان، وصابرين، وهيدي كرم، يتسبب في أزمات كثيرة داخل مملكة الحكم في مسلسل "أوراق التوت"، الذي يعتبر العمل التاريخي الأضخم إنتاجياً على الساحة العربية هذا العام، وهو من إنتاج التلفزيون السعودي.

ويتم تصوي العمل ما بين مصر والهند وعدد من الدول العربية، ويكثف المخرج هاني اسماعيل من التصوير حالياً للانتهاء منه خصوصاً وأن معظم القنوات العربية تسعى حالياً للفوز بعرضه لأنه نفذ بتقنية عالمية، ووفّرت شركة الإنتاج كل الإمكانيات له إذ تخطت تكلفته 6 ملايين دولار.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم العرب وهم: السعودي ماجد العبيد، وسميحة أيوب، وكمال أبوريه، ومادلين طبر، ومحسن محي الدين، ويوسف شعبان.

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