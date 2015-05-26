بعد هيفا وهبي اتهام شيرين عبد الوهاب بالعنصرية ضد النوبيين

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر حسابها الشخصي في موقع "فيس بوك" تجمعها بطفلتيها هنا ومريم والمخرج محمد شاكر، وأشارت شيرين في تعليقها على الصور إلى أن الكلب الموجود معهم في الصورة اسمه نوبي.

تعليق شيرين أثار غضب أهالي النوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُتهمت شيرين بالعنصرية ضدهم، وتذكروا على الفور موقف هيفا وهبي من الموضوع نفسه، حيث سبق وغنت في أغنيتها "بوس الواوا" مقطع تقول فيه: "الكلب النوبي" وثار وقتها أهل النوبة عليها، وتم إجبارها على حذف المقطع من الأغنية.

وبعد هذا الهجوم بساعات قليلة حذفت شيرين الصورة ونشرت اعتذاراً قالت فيه إن الكلب خاص بالمخرج محمد شاكر وهو اسمه noopi وليس نوبي وتابعت:"أهل النوبة أهلي وجدعان وقطع لسان أي حد يجيب سيرتهم بحاجة وحشة".

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