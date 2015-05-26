مايا دياب تعلن إلغاء حفلتها في أبوظبي

أعلنت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الخاص في موقع "الإنستغرام" يوم أمس، أن حفلتها التي كانت من المقرر أن تحييها يوم 28 من الشهر الحالي مع الفنان ملحم زين في أبوظبي، قد ألغيت.

وأوضحت مايا أن سبب إلغاء الحفلة يعود لتقصير من قبل المتعهد وعدم إلتزامه، حيث كتبت: "نعتذر من الجمهور الكريم الذي كان بانتظار الفنانة مايا دياب في حفل أبوظبي الذي كان مقرّراً في ٢٨/٥/٢٠١٥ وذلك مع الفنّان ملحم زين لأسباب تتعلّق بتقصير المتعهّد وعدم التزامه".

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