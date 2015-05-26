لو بتحس بكسل وخمول.. نصائح تساعدك على الشعور بالنشاط والحيوية

أحياناً نشعر بالخمول والكسل والحاجة إلى النوم دون أسباب معروفة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح والتحذيرات التى تساهم فى التمتع بمستويات طاقة عالية وتعزيز الشعور بالنشاط والحيوية، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وأوصى التقرير بترطيب الجسم بشكل مستمر، وذلك عن طريق تناول 8 إلى 12 كوبا من المياه يومياً، حيث يساهم ذلك فى تسريع التمثيل الغذائى، وزيادة مستويات الطاقة، وكما ينصح أيضاً بتناول الطعام كل 4 ساعات على الأقل وبكميات قليلة، وهو أفضل من تناول وجبات ضخمة 3 مرات فى اليوم، على حد قول التقرير، بالإضافة إلى ضرورة تناول القهوة فى وقت ثابت خلال النهار.

وفيما يتعلق بأفضل الأطعمة التى تساهم فى تعزيز مستويات الطاقة والنشاط، نصح التقرير بتناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكينوا، وأيضاً يجب تناول المكسرات والعدس والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والعدس، وهى تساعد جميعاً فى إمداد الجسم بالعناصر الضرورية له، والتى تساهم فى تعزيز نشاطه.

وحذر التقرير من تناول بعض الأطعمة التى تساهم فى الشعور بالكسل والخمول مثل الدونتس والخبز الأبيض والكيك والأيس كريم، نظراً لأنها تساهم فى رفع مستويات الجلوكوز بشكل مفاجئ ثم تنخفض مرة أخرى، وأيضاً تجنب تناول الأطعمة الدهنية لأنها تقلل الانتباه وتحفز الشعور بالنعاس خلال النهار، بينما تحدث مشاكل فى النوم خلال الليل.