افتتاح مؤتمر التقويم بجامعة الزقازيق 6 يونيو بمشاركة وزيرين

أعلنت جامعة الزقازيق أنه من المقرر أن يشارك وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، ووزير التربية والتعليم الدكتور محب محمود كامل فى افتتاح فعاليات مؤتمر التقويم الإلكترونى الذى ينظمه مركز القياس والتقويم على مدى يومين الموافق السبت والأحد 6،7 يونيو 2015 وفى حضور علماء من 9 دول عربية، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة والذى يهدف لنشر ثقافة التقويم الإلكترونى وتطوير منظومة القياس والتقويم كمدخل لجودة التعليم فى المؤسسات التعليمية.

صرح بذلك الدكتور محمد المرى مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق مقرر المؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر سوف يناقش أكثر من ثلاثين بحثًا بمشاركة عربية واسعة من تسع دول عربية علاوة على مشاركة كبيرة من مختلف الجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.