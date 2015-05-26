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رئيس مدينة كفر الزيات يترأس حملة نظافة بمجلس قروى مشلة

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رئيس مدينة كفر الزيات يترأس حملة نظافة بمجلس قروى مشلة رئيس مدينة كفر الزيات يترأس حملة نظافة بمجلس قروى مشلة
ترأس العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة كبرى لنظافة وتجميل القرى التابعة لمجلس قروى "مشلة"، ورفع القمامة، ودهان الأعمدة، ومسح الطرق وتقليم الأشجار، وزراعة أشجار الزيتون.

وقال ياسر المسيرى، مؤسس حملة "قطار الخير"، بمحافظة الغربية، إن مجلس المدينة شارك فى حملة نظافة مكبرة من رفع القمامة وطلاء الأعمدة وتقليم الأشجار، شملت قرى منشأة سليمان، وأكوه الحصة، وحصة أكوة، ومشلة، وكفر مشلة التابعة لمركز كفر الزيات.

وأضاف أن الحملة نجحت فى تغيير المياه، وعمل محطة شرب جديدة، بطريق مشلة كفر مشلة بتكلفة مالية 2 مليون جنيه، علاوة على تسليم الأرض الخاصة لإنشاء مدرسة التعليم الأساسى على أرض الشئون الاجتماعية، وبدء بناء المدرسة فى شهر يوليو المقبل، كما تم إدراج مشكلة الصرف الصحى لقرى مشلة، فى العام المالى الحالى 2015/2016 على أن يبدأ العمل فى 1/7/2015.

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