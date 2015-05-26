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القبض على 3 سيدات كون تشكيلا عصابيا وارتكبن 19 حادث "نشل" بالإسكندرية

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القبض على 3 سيدات كون تشكيلا عصابيا وارتكبن 19 حادث "نشل" بالإسكندرية القبض على 3 سيدات كون تشكيلا عصابيا وارتكبن 19 حادث "نشل" بالإسكندرية
تمكن ضباط مكافحة جرائم النشل والنصب من القبض على 3 سيدات كون تشكيلا عصابيا وارتكبن 19 حادث سرقة بالإسكندرية، تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، عدة بلاغات مؤخراً من عدد من المواطنين بالسرقة عن طريق النشل.

تم وضع خطة بحث وتشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط مرتكبى تلك الحوادث، وأسفرت جهود ضباط مجموعة مكافحة جرائم النشل والنصب برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين كل من "عايدة.س.ج" 25 سنة بدون عمل، مقيمة ثان المنتزه السابق اتهامها فى عدد 22 قضية "نشل" آخرهم القضية جنح قسم ثان المنتزه.

كما تم ضبط "زينب.ى.ع" 19 سنة بدون عمل مقيمة أول المنتزه السابق اتهامها فى عدد 5 قضايا "نشل" آخرهم القضية جنح سيدى جابر، و"دنيا.ى.ع" 19 سنة بدون عمل مقيمة أول المنتزه السابق اتهامها فى عدد 5 قضايا "نشل" آخرهم القضية جنح سيدى جابر، وقيامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب السرقات بأسلوب النشل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن واعترفن بارتكاب عدد 19 حادث سرقة بأسلوب النشل، تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمتين وبعرضها على المجنى عليهم، تعرف كل منهم على ما يخصه، وجا رى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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