"المحافظين": نشاط الأحزاب الإسلامية "سرى" بالمخالفة للقانون

قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن جميع الأحزاب الإسلامية تنفذ نشاطها بشكل سرى، وهذا يعد مخالف للقانون الذى يلزم بعلانية هذه الأنشطة، موضحا أنه لا اختلاف بين الإخوان والأحزاب الإسلامية حول الأنشطة السرية.

وأضاف عيد لـ"اليوم السابع" أن الدستور يمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وهو ما يهدد بقاء جميع الأحزاب التى ما زالت قائمة على أساس دينى طالما لم تعدل من لائحتها، مطالبا جميع الأحزاب الإسلامية بضرورة تعديل سياساتها حتى تستطيع أن تظل قائمة.

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