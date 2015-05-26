أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المحافظين": نشاط الأحزاب الإسلامية "سرى" بالمخالفة للقانون

Google+ Print
"المحافظين": نشاط الأحزاب الإسلامية "سرى" بالمخالفة للقانون "المحافظين": نشاط الأحزاب الإسلامية "سرى" بالمخالفة للقانون
قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن جميع الأحزاب الإسلامية تنفذ نشاطها بشكل سرى، وهذا يعد مخالف للقانون الذى يلزم بعلانية هذه الأنشطة، موضحا أنه لا اختلاف بين الإخوان والأحزاب الإسلامية حول الأنشطة السرية.

وأضاف عيد لـ"اليوم السابع" أن الدستور يمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وهو ما يهدد بقاء جميع الأحزاب التى ما زالت قائمة على أساس دينى طالما لم تعدل من لائحتها، مطالبا جميع الأحزاب الإسلامية بضرورة تعديل سياساتها حتى تستطيع أن تظل قائمة.


>إخوانى منشق: الجماعة تسعى لإنقاذ التنظيم بتسريبات "مرسى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365