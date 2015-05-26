5 نصائح غذائية تحميك من مضاعفات كل أنواع الحساسية

للحساسية أنواع عديدة، أبرزها:حساسية الطعام، حيث يصاب الشخص بالطفح الجلدى والتهيج وتحدث داخل دمه بعض التفاعلات غير المرغوبة، وذلك حال تناول بعض الأطعمة بعينها، ونقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالحساسية، والتخفيف من تأثيراتها، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبي الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:>1.تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 مثل عين الجمل والزيت الحار والأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والسردين والماكريل، وذلك لأن الإكثار من تناول هذا الحمض الدهنى الشهير له فاعلية رائعة فى الحد من فرص الإصابة بالالتهابات، حسب بعض الدراسات الحديثة.

2.تناول الأطعمة الغنية بحمض الروزمانيك والتى تحد من التفاعلات المناعية غير المرغوبة، وتقلل من الالتهابات الناجمة عن بعض أنواع كريات الدم البيضاء، ومن أمثلتها: الروزمارى والنعناع والزعتر وعشب الأوريجانو.

3.الاعتماد بشكل رئيسى على تناول البصل والبروكلى والفواكه الحمضية مثل اليوسفى والبرتقال، والشاى نظراً لأنها غنية بمركب الكويرسيتين، وهو ينتمى إلى مجموعة الفلافونويد، ويتمتع بخواص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والهساتمين المسبب للحساسية، وأثبتت الأبحاث أن مركب الكويرسيتين يساهم أيضاً فى الحد من حدوث الالتهابات.

4 فيتامين "ج" يساهم بفاعلية فى الحد من إفراز الهستامين المسبب للحساسية، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية به مثل الجوافة والبرتقال والكيوى والليمون.

5.تناول الأطعة الغنية بالسيلينيوم مثل المشروم والجمبرى يساهم فى مكافحة الحساسية، وكما يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" مثل الجرجير لأنها تحد من مستويات أحد الأجسام المضادة المسئولة عن الإصابة بالحساسية، وهو يعرف باسم "IgE".