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بالفيديو.. تعرف على أقوى "دايت" لرفع المناعة وتجنب الأمراض

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بالفيديو.. تعرف على أقوى "دايت" لرفع المناعة وتجنب الأمراض بالفيديو.. تعرف على أقوى "دايت" لرفع المناعة وتجنب الأمراض
قدمت أخصائية التغذية والسمنة الدكتورة إيمان فكرى، النصائح لرفع المناعة وتجنب الأمراض من خلال اتباع نظام غذائى معين.

وقالت فكرى، إن مرض السمنة من أخطر الأمراض التى يمكن أن تصيب الجسم وجهاز المناعة تحديدًا، فإن الإصابة بالصداع أو بآلام الظهر أو الاكتئاب أو الخمول، وآلام الجسم بأكمله، وفى حالات نزلات البرد، يحدث بسبب ضعف جهاز المناعة.

وأضافت: "يجب تنظيم مواعيد تناول وجبات الطعام وشرب كمية من المياه كبيرة يوميًا، لتطرد السموم والدهون الذائدة من الجسم".

كما أكدت أن الإفراط فى تناول الحلويات مضر جدًا، حيث إنها تزيد من كرات الدم البيضاء التى تسبب ضعف المناعة.

وشددت على أهمية تنوع النظام الغذائى الخاص بكل أسبوع، وذلك لعلاج جميع الأشخاص المصابين بأى مشكلات صحية من أى نوع.

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مصر 365

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