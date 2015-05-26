قطاع المقاولات.. ننتظر هيئة عليا لإدارة المشروعات وحمايتها من «التعثّر»

يواجه المقاول السعودي العديد من التحديات والعوائق التي انعكست سلباً على مشروعات التنمية التي تشهدها كافة أرجاء الوطن إما ببطء تسليم مشروعات الدولة أو تعثرها، نتيجة الخلل في أنظمة وعقود المشروعات الحكومية كنظام المشتريات الحكومية الذي يعمد إلى ترسية المشروعات على «أقل الأسعار»وليس «أنسبها»وهو ما أقرته جهات رسمية كمجلس الشورى الذي اعترف بوجود الخلل وحاجته للمعالجة، كما أن استثناء بعض المشروعات الكبرى من هذا النظام دليل واضح على ذلك، إضافة إلى ذلك يعاني القطاع غياب التنظيم نتيجة عدم وجود جهة تشرف عليه، كما يلقي نظام صرف المستخلصات للمقاول وبعض الأنظمة الأخرى الخاصة بسوق العمل والتوطين التي لا تراعي خصوصية قطاع عن الاخر بظلالها سلبا على هذا القطاع مما تسبب في خروج كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، إضافة إلى غياب الادارة الفاعلة للمشروعات التي تنظر للمشروع كمشروع وليس للمقاول بهدف نجاحه وتذليل كل مايواجهه من صعوبات.

سياسة الترسية على الأقل سعراً لاتواكب المرحلة.. وردم الخلل يتطلب إدارة فاعلة وأنظمة واضحة

وأمام هذه العوائق بدت الحاجة ماسة لدفع عجلة مشروعاتنا الحكومية والقضاء على التعثر الذي يشوه الحراك التنموي الذي نشهده عبر إنشاء اتحاد أو هيئة عليا للمقاولين وإشراك المقاول الوطني في علاج هذه المعوقات وتطوير الانظمة المتعلقة بالمشروعات والتي عفى على بعضها الزمن ولم تعد مواكبة للمرحلة الحالية.

«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الاسبوع الاشكاليات التي تواجه قطاع المقاولات وأسباب تعثر المشروعات الحكومية.

سواعد وطنية

في البداية تحدث "فهد الحمادي" عن واقع قطاع المقاولات في المملكة حالياً وحجم إسهامه في الناتج الاقتصادي الوطني قائلاً: تُعد المقاو

شبكةعيونالإخبارية

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