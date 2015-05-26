الطلبة السعوديون يحصدون سبع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية دولية من ماليزيا

أضاف أبناؤنا الطلبة إنجازاً علمياً جديداً خلال أقل من أسبوع، بعدما حققوه من جوائز ومراكز متقدمة في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة (آيسيف 2015م) بالولايات المتحدة الأميركية، حيث وصل عدد من الطلاب والطالبات مساء أمس من دولة ماليزيا، حاصدين (11) ميدالية (7 ذهبية، و3 فضية، وبرونزية)، في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX2015).وقد استقبل المسؤولون وأولياء أمور الطلبة أبناءهم بالورود والهدايا فور وصولهم صالة القدوم الدولية في مطار الملك خالد الدولي، بحضور عدد من وسائل الإعلام لتغطية هذه المناسبة، «الرياض» التقت عددا من الطلبة الذين عبروا عن فرحتهم بالفوز الذي يضاف لما تحققه بلادنا من إنجازات في شتى المجالات.

وقال الطالبان عمار بن عبدالرزاق أمير، وبراء بن عبدالرزاق أمير اللذان اشتركا في مشروع «مفتاح براغي ثنائي الاستخدام التلسكوبي»: في هذه المناسبة نعبر عن سعادتنا في هذا الفوز ونجيره للوطن ولكل سعودي، كما دعت الطالبتان وفاء بنت محمد دهلوي، وفتون بنت محمود فقيه اللتان فازتا في جائزة عن مشروعهما «منتج علف المواشي المتنقل»، كل فتاة سعودية أن تستثمر دراستها في الاختراع والابتكار والاستفادة مما يقم لهن من إمكانات عالية، أما الطالبتان الحاصلتان على الميدالية البرونزية مناصفة وهما الطالبتان رقية بنت فهد العويد، ونورة بنت يوسف العويد عن مشروعهما «لعبة الرياضيات التعليمية (نون راء)» فقد أكدتا «للرياض» مواصلة بحوثهما لتطوير مشروعهما والكشف عن مشروعات واختراعات أخرى مستقبلا. وحقق الفريق العلمي المشارك في معرض آيتكس 7 جوائز ذهبية، للطالبة حنين بنت فيصل السبيعي من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن مشروعها «جهاز قياس الهوموسيستين»، والطالبة رنيم بنت محمد العنزي من إدارة تعليم منطقة الرياض عن مشروعها» حياة سهلة للتوحد»، والطالبة هيا بنت صلاح العبداللطيف من إدارة تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعها «إيجاد الطائرات المحطمة عن طريق التوهج»، والطالبين عمار بن عبدالرزاق أمير، وبراء بن عبدالرزاق أمير من إدارة تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعهما المشترك «مفتاح براغي ثنائي الاستخدام التلسكوبي»، والطالب غشام بن إبراهيم الفارس من إدارة تعليم منطقة الرياض عن مشروعه «الباص الهادئ»، والطالب علي بن محمد الحداد من إدارة تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعه «كرسي آلي متحرك بالعين لذوي الشلل الرباعي»، والطالب عبدالرحمن بن سعد العساف من إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة عن مشروعه «صمام تصريف مياه السبليت».

كما حقق الفريق العلمي 3 ميداليات فضية للطالبتين وفاء بنت محمد دهلوي وفتون بنت محمود فقيه من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن مشروعهما «منتج علف المواشي المتنقل»، والطالب محمد بن إبراهيم معشي من إدارة تعليم منطقة جازان عن مشروعه «الريشة المتعددة الوظائف للحفر»، والطالب عمر بن مسعود البركاتي من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن مشروعه «الكف التعويضية»، أما الميدالية البرونزية الأخيرة التي حققها الفريق العلمي فكانت للطالبتين رقية بنت فهد العويد ونورة بنت يوسف العويد من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن مشروعهما «لعبة الرياضيات التعليمية (نون راء)».

من جهته، أهدى المشرف على الفريق بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» د. حمدان بن إبراهيم المحمد هذا الفوز والتفوق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، وإلى الشعب السعودي شاكراً كل من أسهم في هذا الإنجاز والوصول به للعالمية.

يذكر أن المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX2015)، استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال الفترة من 3 - 6 شعبان 1436ه، الموافق 21 – 23 مايو 2015م.