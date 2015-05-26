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الهلال الأحمر يبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالفريق السعودي للعون والاستجابة الإنسانية

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    تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق والتأهيل ضمن الفريق السعودي للعون والاستجابة الإنسانية "قلب "، عبر برنامج تأهيلي وتدريبي من قبل جهة عالمية ذات خبرات.

وتأتي هذه الخطوة سعياً من الهيئة للتوسع في مجال الاستجابة للكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية خارجياً رغبة من الهيئة في تفعيل الفريق السعودي للعون والاستجابة الإنسانية في جميع التخصصات. ويستمر قبول طلبات التدريب التي تمثل "الدفعة الثالثة" على موقع الهيئة الرسمي من 8 شعبان ويستمر التقديم حتى 4 رمضان وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للهيئة وهي: أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة (للمتقدمين من خارج هيئة الهلال الأحمر السعودي)، إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة شرط أساسي للجميع، اجتياز الفحص الطبي، واختبارات القبول والمقابلة الشخصية، إلى جانب أن يتوافر في المتقدم التأهيل واللياقة اللازمة للوظيفة، والخبرة والاستعداد للعمل ضمن فريق وفي ظروف قاهرة، والاستعداد للسفر والعمل خارج المملكة لفترات طويلة (حسب الاحتياج).

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