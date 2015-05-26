المشى 3 ساعات أسبوعيا يحمى كبار السن من الوفاة بنسبة 40%

كشفت دراسة نرويجية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن كبار السن من الرجال الذين يمارسون الرياضة بانتظام حتى عن طريق القيام بأنشطة خفيفة مثل المشى قد يكونوا أقل عرضة للوفاة من أولئك الذين لا يمارسون أى رياضة

وتتبع الباحثون حوالى 5700 رجل لنحو 10 سنين، بدءاً من عام 1970 عندما كانوا 45 عاما فى المتوسط، للكشف عن عادات ممارستهم للرياضة وكيف أثرت على طول العمر.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين حصلوا على نحو 30 دقيقة من التمارين لمدة ستة أيام فى الأسبوع، أى 3 ساعات تقريباً، انخفض لديهم خطر وفاتهم بنسبة 40 فى المئة.

وترجع هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التى تبين أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد الناس على العيش لفترة أطول، وفقاً للدكتور مين لى، أستاذ الطب وعلم الأوبئة فى جامعة هارفارد.

يذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية هى السبب الرئيسى للوفاة فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 17 مليون حالة وفاة سنوياً على الأقل، فى حين أن السمنة تقتل 2.8 مليون شخص على الأقل فى السنة، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، وأضاف لى أن ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة، بما فى ذلك خفض الوزن وتحسين الصحة القلبية.