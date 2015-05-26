محكمة مغربية تحكم بالسجن على 3 أشخاص بتهمة المثلية الجنسية

اصدرت محكمة فى شمال شرق المغرب حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة رجال مغاربة بتهمة المثلية الجنسية، بحسب ما افادت جماعة حقوقية أمس الاثنين.

وتحظر المغرب المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج.

وصرح الحسن عمارى مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس ان المحكمة اصدرت الحكم الجمعة فى مدينة تاورريت، مؤكدا ما جاء فى تقارير الاعلام.

وقال عمارى ان الشرطة ضبطت رجلين "متلبسين" أحدهما يعمل ميكانيكى سيارات فى الاربعينات من العمر والاخر فى العشرينات من العمر فى ورشة الميكانيكى بعد تلقيها اخبارية.

واعتقل الرجلان وقالا انهما التقيا عبر صديق مشترك اعتقل بدوره واعترف باقامة علاقات جنسية، ورفضت السلطات المغربية التعليق.

وتنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربى على ان اى شخص يدان بالقيام "باى عمل شاذ مع شخص من نفس الجنس" يعاقب بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات.