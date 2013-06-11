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"الأوقاف" تخلط بين آية من "الأنفال" وأخرى من "البقرة" في امتحان المرافقين لحجاج القرعة

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"الأوقاف" تخلط بين آية من "الأنفال" وأخرى من "البقرة" في امتحان المرافقين لحجاج القرعة "الأوقاف" تخلط بين آية من "الأنفال" وأخرى من "البقرة" في امتحان المرافقين لحجاج القرعة

كتب : وائل فايز الثلاثاء 11-06-2013 15:22

كشف الشيخ محسن الحريري، إمام بأوقاف قنا، عن وجود خطأ فادح في مسابقة امتحان الأئمة المرافقين لحجاج القرعة في المحافظة، لافتا إلى وجود سؤال خطأ في القرآن الكريم بالفقرة الأولى.

وجاء نص السؤال كالتالي: "اكتب من قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير) إلى قوله تعالى (والله رؤوف بالعباد)".

وتساءل الحريري "ما اسم تلك السورة، ورقم الآية ومن وضع الامتحان وراجعه؟".

وانتقد الأئمة هذا الخطأ، وأكدوا أنه لا يصح أن تقع وزارة الأوقاف في خطأ بآيات القرآن، مشيرين إلى أن قول الله تعالى "وقاتلوهم" يأتي في الأية 39 من سورة الأنفال، بينما قوله تعالى "والله رؤوف بالعباد" يقع في الأية 207 من سورة البقرة.

وعابت حركة أئمة بلا قيود على وزارة الأوقاف لقوعها في هذا الخطأ وهي وزارة مسؤولة عن الدعوة. وأكد الشيخ أحمد البهي، منسق الحركة، أنه لا يصح وقوع خطأ في آيات القرآن في امتحان المرافقين لبعثة الحج، محملا الوزارة والإرشاد الديني مسؤولية تلك الكارثة التي لا تقع في أي جهة أخرى.


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نسخة من امتحان الأوقاف

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