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حظك اليوم برج الحمل

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حظك اليوم برج الحمل حظك اليوم برج الحمل
لا يخاف إنسان برج الحمل أحدًا ما لم يلاحقه الأذى، ويتمتع بالنسيان السريع ويقع كثيرًا فى تجارب جديدة مهما خسر، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى إن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث إنك تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال التى لا تنتهى مع بعض الشكوك والهواجس التى تقلقك فى حياتك العاطفية.

توقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح الحمل على المستوى العملى
>تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال وكثرتها التى لا تنتهى، نظرًا لسيرها بوتيرة بطيئة، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار سوداء وتفتقد الحنان والاهتمام، لهذا احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة ولا تملك القدرة على إنجاز كل الأعمال كما يجب، بل قد تفاجأ بقلة أو غياب حماستك.
>على المستوى الصحى
>تصاب باليأس والتعب وتتراجع حالتك الصحية نتيجة تكدس المشكلات والأعمال عليك، لهذا تجنب اللقاءات والمواعيد المهمة إذا استطعت خلال هذا اليوم حتى لا تصاب بداء الفشل.

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم
>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك متأخرة وهو ما يجعلك تصاب بالخيبة وتشعرك بالإحباط لذلك خذ جميع الاحتياطات حتى لا تقع صحية موقع بسيط يفقدك الكثير، مع تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو مصيرية.

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مصر 365

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