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حظك اليوم برج العقرب

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حظك اليوم برج العقرب حظك اليوم برج العقرب
إنسان العقرب غير طبيعى يتمتع بصفات غير عادية تشبه من نواحٍ كثيرة صفات الحشرة التى سمى على اسمها، يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقي، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما يوضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة".

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئا قدر الإمكان.

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مصر 365

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