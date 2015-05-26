حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/26

يتحكم في مولود برج الدلو عاملان أساسيان هما الفضول والتحدى، فهو يجذب الاهتمام الشديد بالأشخاص ما يدفعه إلى التحدى والتظاهر بالطرافة وهو ما يجعله يقوم بأفعال غير سوية فى بعض الأحيان لمجرد أنه يثبت قدرته على رفض العادات والتقاليد، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "هو يعتبر يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء".إعلان - Ads إعلان - Ads
>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عن من يحيطون بك ورغم ذلك هو يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.
>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عمن يقفون عقبة أمامكم تحل معه كثيرًا من الخلافات السطحية التى كانت تقف أمامك فى الأيام الماضية، حاول أن تخرج معه إلى الطبيعة باستنشاق الهواء النقى حتى تتمكنوا من تجاوز العقبات سويًا.
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توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عن من يحيطون بك ورغم ذلك هو يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عمن يقفون عقبة أمامكم تحل معه كثيرًا من الخلافات السطحية التى كانت تقف أمامك فى الأيام الماضية، حاول أن تخرج معه إلى الطبيعة باستنشاق الهواء النقى حتى تتمكنوا من تجاوز العقبات سويًا.
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