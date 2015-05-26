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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/26

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/26 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/26
يشتهر أصحاب بالازدواجية، يجمعون بمجموعة من الأحاسيس المتضاربة، ومواليد برج الجوزاء أذكياء سريعو الخاطر يقومون بأعمالهم فى إنجاز تام، يكرهون الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح: "أن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث أنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة".

على مستوى العمل والمال


>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم سيشهد مرورك بمحطات مهمة وهى على الأرجح إيجابية جدًا والتى تلهيك عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.

على مستوى العلاقات العاطفية


>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.

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مصر 365

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