حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/5/26

يتميز أصحاب برج الجدى بقدرتهم على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم، يفضل الاختلاط بالأوساط ذات الدخل المتوسط، فالبرج هادئ رزين بصورة دائمة، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر المثالى حيث تكتشف بعض الأشياء تكمن بداخلك من قدرات تفكيرية وعقلية تؤهلك إلى الوصول إلى هدفك فى العمل الذى سعيت إليه كثيرًا ما يؤثر عليك ويجعلك تشعر بالسعادة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية. توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها قوية بدرجة كبيرة ما يؤدى إلى خوف الآخرين منك، وتدفعهم إلى التفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>الحبيب سيكون سببًا فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور الصحية

>تصل فى ذلك اليوم إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدى والفكرى نتيجة مشروعاتك وأعمالك الكثيرة، ولكن فى نفس الوقت لن تشعر بالتعب كثيرًا لأن سعادتك تفوق كل المتاعب.

شبكةعيونالإخبارية

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